C’è tanto imbarazzo nel MoVimento Cinquestelle. Come anche, pensiamo, nel Partito Democratico. Entrambi maggiori azionisti del Conte 2 si sono contraddistinti in queste ore per un assordante silenzio sulla vicenda del volo di Stato Napoli-Roma del ministro Alfonso Bonafede riportato ieri su queste colonne. L’unica voce fuori dal coro, quella del deputato renziano, Michele Anzaldi: “Dopo anni di campagne di odio… una volta al potere anche i Cinque stelle hanno fatto esattamente come i predecessori… Ora, però, Bonafede e il M5s dovrebbero chiedere scusa per anni e anni di falsa propaganda che ha solo alimentato rancore sociale”.

Per il resto, scena muta o qualche siparietto nato da alcune nostre telefonate. Come quella con il deputato 5stelle, Francesco D’Uva. Onorevole la chiamiamo in merito alla vicenda del volo di Stato del ministro Bonafede... “Ah va beh”, ci risponde. Come va beh, onorevole…. “No nel senso… mi scusi, mi dica…”, si riprende D’Uva. Vogliamo sapere cosa ne pensa di questa vicenda dato che siete sempre stati attenti su sprechi e voli blu? “…Non le so dire, non sono molto esperto, non le so dire… ho visto un’immagine su questa cosa ma non le so dire…”. Sfortunati invece siamo stati con il deputato pentastellato, Mattia Fantinati. Ci risponde gentilmente, le spieghiamo la vicenda e dopo qualche “non so” cala un silenzio e cade la linea. Richiamiamo nell’arco di due ore, ma questa volta, telefono sempre spento.

Intanto, facciamo fatica a contattare esponenti del Pd. “Ci sono motivi istituzionali, la vicenda di Bonafede è diversa, rispetto a fare campagne elettorali. Certo, il ministro poteva organizzarsi meglio…”, ci dice invece il deputato grillino, Sergio Battelli. Mentre per la deputata 5stelle, Maria Pallini, “c’è tanto accanimento nei confronti di Bonafede…”. Cortese la deputata 5stelle, Maria Edera Spadoni: “Dovrei approfondire, non sono a conoscenza dei fatti”, ci dice. Pare che avete assunto una linea più soft sui voli blu? “Possiamo essere più morbidi nel momento in cui c’è una questione di sicurezza…”, risponde la Spadoni. Illuminante il senatore 5stelle, Primo Di Nicola: “Non so niente e non mi spieghi nulla perché prima devo documentarmi”. Alla fine, arriva il contatto con il Nazareno. Parliamo con il diplomatico senatore del Pd, Luigi Zanda: “Non so nulla sul caso. Ma in generale, posso dirle che noi vogliamo dei bravi governanti e che per governare bisogna potersi spostare in sicurezza”.