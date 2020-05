Maria Elena Boschi e il summit a Villa Borghese. Cosa trama Meb...

C'è del tenero a Villa Borghese. Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono stati pizzicati di nuovo insieme. E questa volta c'erano anche i genitori dell'attore. Il settimanale Gente ha paparazzato il bel Berruti a spasso per Villa Borghese a Roma in compagnia di MEB, ex Ministro oggi esponente di Italia Viva. Con loro entrambi i genitori di Berruti. Il titolo della rivista è assai eloquente: "Sull'erba summit di nozze". In effetti, dalle immagini è chiaro che tra tutti e quattro ci sia un grande affiatamento: tenuta sportiva e tanto relax.

Non è la prima volta che la Boschi e Berruti vengono fotografati vicini, vicini: poco prima del lockdown erano stati immortalati abbracciati e sorridenti a Fregene e circa un anno fa si presentarono a braccetto a un evento mondano suscitando un certo scalpore. La foto del bacio non c'è e questo consente a entrambi di dichiarare che la loro è "un'affettuosa amicizia", ma di recente Maria Elena Boschi ha lasciato il fidanzato tenuto abilmente "segreto" e Giulio Berruti ha rivelato a Caterina Balivo, conduttrice della trasmissione "Vieni da Me", di aver chiuso la lunga relazione con la fidanzata austriaca nonché collega di set Francesca Kirchmair. Qui gatta ci cova.