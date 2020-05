In Lombardia spunta la verità nascosta

L’intervento dell’altro ieri dell’on. Ricciardi alla Camera era certamente sbagliato e inopportuno, sicuramente non ispirato da Conte, come ha denunciato l’on. Meloni, perché anzi il deputato grillino ha fatto un pessimo favore al premier perché se certamente non ha insultato i morti della Lombardia, tuttavia ha fatto un tipo di discorso del tutto sfasato rispetto al tentativo posto in essere dal governo di riallacciare un qualche rapporto con l’opposizione. D’altra parte, i leghisti hanno la cattiva abitudine di creare incidenti che solo grazie all’interposizione dei commessi non si traducono in scontri fisici tra parlamentari.

Per approfondire leggi anche: Ricciardi. non si arrende. Così attacca il modello lombardo

Ciò detto, va visto anche il rovescio della medaglia e cioè che i parlamentari grillini hanno un senso del tutto particolare dell’opportunità parlamentare, dicono cose giuste o sbagliate, ma certamente nel momento sbagliato. L’altro giorno al Senato quando il ministro Bonafede giocava una partita difficilissima di fronte a due mozioni di sfiducia, gli interventi dei senatori grillini sono stati così provocatori da far venire il dubbio che volessero far saltare i nervi agli altri gruppi di maggioranza. Detto tutto ciò, però, certo non in occasione di dibattiti come quello di giovedì difficilmente i leghisti potranno impedire a chicchessia di dire che in Lombardia sono stati commessi una serie di gravi errori nella gestione della pandemia. Dicendo questo certo non si offendono i morti, ma si solleva il problema delle responsabilità politiche di chi li ha fatti morire. Dopodiché un discorso del genere sarebbe certamente...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI