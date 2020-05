La polemica su Luigi Di Maio al ristorante senza mascherina è esplosa subito. Il ministro degli Esteri beccato in un ristorante di Monteverde con due amiche senza mascherina non solo mentre mangiava - come ha scritto il sito 7Colli di Francesco Storace - ma in giro per il locale. Sul caso è intervenuta subito la titolare del ristorante Papetto di Monteverde dove il ministro degli Esteri ha cenato. In un post pubblico su Facebook Luciana Benedetti ha spiegato: "Ho letto un articolo con tanto di foto e vorrei precisare che il Ministro insieme agli altri ospiti (2 donne e 1 uomo )hanno cenato in una sala a loro dedicata nel pieno rispetto delle regole sulle distanze e sull'utilizzo della mascherina durante tutta la cena. Regole che valgono per tutti i nostri clienti . È stata una cena tranquilla che siamo davvero contenti di aver ospitato!".