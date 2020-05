Luigi Di Maio beccato al ristorante senza mascherina. Le regole valgono solo per gli altri

Le regole anti-contagio valgono per tutti tranne per chi le impone. Ad esempio la mascherina nei luoghi chiusi. Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed ex capo politico del Movimento 5 Stelle è stato beccato in un ristorante di Monteverde con due amiche. Durante la serata, come scrive il sito 7Colli di Francesco Storace che ha pubblicato queste foto, Di Maio non ha indossato la mascherina non solo mentre mangiava, ma neanche quando "si avventa su qualche prelibatezza davanti alla titolare del locale, ovviamente contenta di avere a cena un cliente come il ministro degli Esteri", scrive il sito.

Al Papetto di Monteverde, questo in nome del locale, il titolare della Fernesina ha cenato con due amiche definite "vistose" senza la compagna. Nelle foto qui sopra si vede Di Maio parlare a stretto contatto con i gestori del locali (la titolare la mascherina ce l'ha) senza alcuna protezione e mentre indossa la mascherina, ma solo prima di uscire dal locale.

Giggino si è risparmiato l'imbarazzo di un controllo dei vigili urbani ma non è sfuggito al cliente fotografo. Predicare bene e razzolare molto male è costume diffuso in politica. Anche tra i presunti paladini anti-casta.