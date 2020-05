Il coronavirus non ferma i migranti in fuga e gli sbarchi in Italia. Mentre l'Italia si prepara a ripartire dopo la fine del lockdown Matteo Salvini torna all'attacco sull'emergenza immigrati: "I ministri piangono e i barconi arrivano" scrive il leader della Lega su Instagram.

Avanti tutta: i ministri piangono e i barconi arrivano...