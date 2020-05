Conte prima dell'Italia riapre Palazzo Chigi. Conferenza stampa Dpcm, tornano i giornalisti

L'Italia ancora non riparte ma il premier Giuseppe Conte riapre Palazzo Chigi. In occasione della conferenza stampa, prevista per le 19.45, in cui il presidente del Consiglio illustrerà il nuovo Dpcm sulle riaperture a Palazzo Chigi torneranno i giornalisti "in presenza". Sono stati individuati spazi per garantire la sicurezza e le comunicazioni del premier non saranno più in video-conferenza.

Intanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il "decreto riaperture" varato in nottata dal Consiglio dei ministri che è stato pubblicato nel pomeriggio in Gazzetta ufficiale.