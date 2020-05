Salvini straccia Rula Jebreal negli ascolti

Matteo Salvini straccia negli ascolti televisivi Rula Jebreal. Su Rete 4 "Dritto e Rovescio" di Paolo Del Debbio - con il leader della Lega ospite - vola a 1.727.000 spettatori e l'8.3% di share. Rula, che lo accusava di razzismo, a Piazza Pulita fa il 5,6%: la trasmissione di La7 di Formigli, che aveva tra gli ospiti anche Carlo Bonomi, Giorgio Gori e Pierpaolo Sileri, ottiene 1.164.000 spettatori.

Non paga quindi il monologo contro la Lega e la destra: “Sono rimasta sbigottita - ha detto Rula a Piazza Pulita - quando ho visto media e autorità che hanno condiviso informazioni delicate sul suo rapimento. E poi non sappiamo i suoi traumi, dobbiamo darle tempo. Questo era un momento di gioia e di felicità per aver riportato una propria connazionale a casa. Un momento di unità nazionale. Con questo dibattito sono riusciti a danneggiare l'immagine e gli interessi nazionali del paese agli occhi del mondo islamico".

Secondo la giornalista in Italia "c’è una campagna di disinformazione sull’islam. Gli estremisti di destra stanno danneggiando l’Italia dal punto di vista economico, di sicurezza e di dialogo con una parte enorme della popolazione nel mondo".