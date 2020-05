Matteo Salvini e Francesca Verdini innamoratissimi, la dichiarazione d'amore in pubblico

Matteo Salvini e Francesca Verdini sono sempre più innamorati. L'ennesima conferma arriva dai social con la dichiarazione d'amore in pubblico del leader della Lega. Salvini infatti ha commentato un post su Instagram della fidanzata, attrice e figlia di Denis Verdini, provocandone la reazione sorpresa. "Da piccola sognavo tante cose fra le tante, sognavo un'altalena magari non tutto si realizza, ma questa altalena è nettamente sopra le aspettative di quella bambina e qui sopra, sono proprio felice", scrive Francesca. Matteo risponde romanticissimo: "Sei uno spettacolo, non cambiare mai". La replica è ancora più zuccherosa: "Ma buongiorno amore mio".