Meloni e Salvini indignati per le lacrime della Bellanova: "Piange per i migranti e non per gli italiani"

Le lacrime della ministra Teresa Bellanova indignano il centrodestra, in particolare i leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e della Lega, Matteo Salvini. La ministra, infatti, si è commossa per l'approvazione della sanatoria sui migranti inserita nel decreto Rilancio approvato questa sera dal Consiglio dei ministri presieduto dal premier Giuseppe Conte. La prima ad attaccare è la Meloni con un post su Facebook: "Centinaia, forse migliaia di italiani in queste settimane hanno pianto, magari di notte, di nascosto dai loro figli, schiacciati dalla disperazione per aver perso tutto, o per timore di perdere tutto. Aspettando un aiuto che non è arrivato mai. Stasera il Ministro Bellanova si è commossa. Ma per la regolarizzazione degli immigrati. Io sinceramente sono basita".

Anche Matteo Salvini è esterrefatto: "Le lacrime del ministro Bellanova (Fornero 2) per i poveri immigrati, con tanti saluti ai milioni di italiani disoccupati, non commuovono nessuno". Il premier Conte ha definito la sanatoria una "battaglia di civiltà" e ha detto che gli immigrati clandestini che saranno regolarizzati saranno meno di 600mila.