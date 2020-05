"Giù le mani dai vitalizi". Gli ex parlamentari diffidano la Camera. Salta tutto?

Anche in piena emergenza Coronavirus tiene banco la battaglia sui vitalizi degli ex parlamentari. Che tornano alla carica e inviano una diffida alla Camera per evitare che sia effettuato il contestatissimo taglio.

«Ho appena ricevuto una diffida da parte dell’associazione Ex Parlamentari della Repubblica Italiana per la questione dei vitalizi. Come sapete faccio parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e con grande stupore poco fa ho letto una lettera rivolta a tutti i componenti dell’Ufficio attraverso la quale viene diffidato l’Ufficio di Presidenza della Camera e ciascuno dei suoi componenti, a titolo solidale e personale, a provvedere, scrivono letteralmente i nostri onorevoli predecessori, alla rideterminazione degli assegni vitalizi colpiti dalla delibera n.14/2018. Purtroppo per loro io non mi faccio intimidire». Lo denuncia il deputato del Movimento 5 Stelle e segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera Luigi Iovino in un post sulla sua pagina Fb.

«In un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo ecco cosa pensa la casta. Ai propri vitalizi. Lo trovo davvero vergognoso, umiliante per chi in questo momento non sa dove sbattere la testa per questa crisi generata dal virus. Noi non arretreremo di fronte alle intimidazioni di questi personaggi», conclude il parlamentare.