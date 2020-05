Aiuti alle imprese, Danilo Toninelli linciato da Claudio Amendola: soldi e banche, cosa non dice

Basta chiacchiere sugli aiuti alle piccole e medie imprese. A dare una bastonata al governo è l'attore e regista Claudio Amendola, collegato questa mattina con la trasmissione di Rai3 Agorà. "Stiamo tutti pensando che lo Stato ha dato un grande assegno alle banche per noi, ma non è così. Lo Stato chiede alle banche di anticipare i soldi, garantiti a voce dal governo... Inoltre considerare sgravi fiscali come soldi freschi, non è così", spara Amendola mentre in collegamento c'è anche l'ec ministro del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli. Poco prima aveva annunciato: "Il piano di rientro per prestiti verrà aumentato. Lo spostamento degli adempimenti fiscali era presente nel Cura Italia e sarà presente anche nel nuovo decreto. Per la P.A. ci saranno 12 miliardi di soldi da dare alle imprese e 15 miliardi a fondo perduto", la ricetta di Toninelli che poco dopo è stato bacchettato da Amendola: "I politici devono usare bene le parole. Non sono soldi freschi".