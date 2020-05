Giorgia Meloni attacca il governo Conte e dà la scossa per affrontare con urgenza il tema delle imprese balneari e delle spiagge sicure per la prossima estate.

«30mila imprese balneari, quasi tutte a conduzione familiare, non hanno ancora ricevuto risposte da parte di un governo che sul turismo brancola nel buio per sapere se questa estate potranno tornare a lavorare. Una situazione inaccettabile che rischia di mettere in ginocchio un intero settore. Per questo chiediamo: un intervento immediato con i Comuni affinché attuino l’estensione delle concessioni al 2033 già prevista per legge; un’azione in sede Ue per escludere i balneari dalla Bolkestein: ora o mai più; subito norme tecniche chiare per preparare le spiagge ad un’estate in sicurezza. Difendiamo le nostre imprese balneari». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.