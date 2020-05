Bomba grillina su Spadafora. "Basta, stia zitto". Chi è il deputato (ex olimpico) che lo umilia

Nuovo terremoto nella maggioranza. A finire nel mirino stavolta è il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e la sua decisione di non dare ancora il via libera alla ripresa del campionato di calcio. Ma l'aspetto più sorprendente è che l'attacco arriva da un deputato Cinquestelle, che così si scaglia direttamente contro un fedelissimo dell'ex leader Luigi Di Maio.

«Il ministro Spadafora vuole decidere con eccessiva autonomia» ha dichiarato all’Adnkronos il deputato Felice Mariani. «Va per conto suo senza nemmeno ascoltare chi anche nel suo gruppo ne sa più di lui», prosegue l’ex campione di judo medaglia di Bronzo alle Olimpiadi del 1976, che aggiunge: «Giusto che sia Conte ora a gestire la questione sulla ripresa sì o ripresa no del campionato di calcio. Basta dichiarazioni e toni inappropriati perché, tutela della salute a parte, il calcio decida in autonomia».