Fase2, Conte evoca scenari drammatici: riapertura totale porterebbe a ripresa esponenziale dei contagi

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non indica - come chieva l'opposizione - i numeri dei dossier segreti sull'evoluzione dell'epidemia. Ma chiarisce che il governo ha deciso le misure della fase 2 secondo quanto gli è stato suggerito dal comitato tecnico scientifico. Nell'informativa alla Camera dei deputati, Conte spiega: "Nel rapporto del comitato tecnico scientifico viene stimato che la riapertura simultanea dal 4 maggio di tutte le attività porterebbe a un aumento

esponenziale e incontrollato del contagio". Conte spiega anche che l'indice R0, che misura l'andamento dei contagi, attualmente si attesta tra "0, e 0,7%, e non dovrà superare, anche di poco, l'1%". Altrimenti gli attuali posti di terapia intensiva in Italia, circa 9.000, non saranno più sufficienti.