Il governo minaccia la Calabria. Se riaprite bar e ristoranti...

La Calabria riapre bar e ristoranti. Scontro tra governo e Regione. Ormai siamo alla resa dei conti sul caso di bar e ristoranti con tavolini all'aperto. «Mi dispiace, ma partirà la diffida per l’ordinanza» della Calabria, «se non dovesse essere ritirata l’ordinanza sarà impugnata».

Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ai microfoni del Tg1. «La fuga in avanti della Calabria non aiuta nessuno e mette a rischio la salute dei calabresi», ha aggiunto il ministro.