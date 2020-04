Settanta leghisti passano la notte in Parlamento. Buongiorno di Salvini dalla macchinetta del caffè

Matteo Salvini e la Lega lo avevano promesso: hanno occupato il Parlamento. I leghisti, una settantina, tra cui il leader del partito, hanno trascorso la prima notte in Senato e alla Camera. Un presidio "ad oltranza", come hanno spiegato. A dare il buongiorno dal Senato è lo stesso Salvini che si fotografa alla macchinetta del caffè con un bicchiere di carta in mano. "Noi non si molla", promette, con lo slogan #torniamoliberi, per protestare contro le misure considerate incostituzionali prese dal governo di Giuseppe Conte per la fase 2 che inizierà il 4 maggio. E Salvini promette che i leghisti continueranno ad occupare e a dormire in Parlamento.

"Come si fa a festeggiare il Primo Maggio? Ma che festa dei lavoratori è quest’anno? Non si può aspettare l’Europa o il ministro che dice: abbiate pazienza, la cassa integrazione arriverà", dice Salvini in diretta Facebook dal Senato. "E il Primo maggio saremo qui ad offrirvi un grande piano" per la ripartenza. «Un piano che offriamo anche al governo. Proposte concrete. Non ci muoviamo da qui, dal

Senato che è il nostro luogo di lavoro". La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, aveva chiesto lo sgombero dell'Aula, ma è stato inutile. Anzi, Salvini rilancia: "Spero che anche il resto del centrodestra si unisca alla nostra protesta".