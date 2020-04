Italia ostaggio della Cgil. Matteo Salvini a valanga in Senato

«Abbiamo un Paese intero in ostaggio della Cgil, che dice quello che si può fare e quello che non si può fare. Abbiamo l’impressione che ci sia qualcuno che conta più di altri nell’influenzare il governo, non le imprese, non i produttori, non i lavoratori, ma la Cgil». Così Matteo Salvini, intervenendo in Senato.

«I voucher in agricoltura? No, quelli per il turismo? No, la pace fiscale? No. Probabilmente questi signori - dice rivolto al principale sindacato italiano - non hanno il problema dello stipendio a fine mese".