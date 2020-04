Dovrà essere ribattezzato il decreto aprile, perché il consiglio dei ministri ha rinviato alla prossima settimana il provvedimento che dovrebbe mettere altri 55 miliardi di aiuti per cercare di non fare saltare in aria un tessuto economico già fortemente provato in questi due mesi.

"Cambia poco", ha sostenuto entrando ieri sera a palazzo Chigi il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, "lo approveremo al rientro". Rientro da che è difficile da comprendere, visto che nessuno può ancora muoversi. Ma più che il ritardo a preoccupare è la filosofia che sembra accompagnare il nuovo decreto. Al ministero dell'Economia infatti pare si siano accorti di...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI