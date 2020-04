La faccia tosta di Fico. La Camera regala appena 16 pc e lui se ne vanta pure

La "contite" - intesa come tendenza a magnificare provvedimenti che in realtà sono solo un pugno di mosche - ha colpito anche il presidente della Camera Roberto Fico. Esattamente come il premier, infatti, il grillino ha scelto Facebook per esaltare un gesto del ramo del Parlamento che rappresenta. “La Camera dei deputati - ha scritto Fico - donerà i propri pc a quegli studenti che non hanno la possibilità di provvedere da soli per seguire la didattica a distanza. Abbiamo voluto accogliere l’appello della sindaca di Roma Virginia Raggi, mettendo a disposizione sedici computer che fino a poche settimane fa erano collocati nella Galleria dei Presidenti di Montecitorio. Un piccolo gesto per supportare i ragazzi in questo momento e per garantire il diritto allo studio“.

Esatto, avete letto bene: sedici computer. Il ché, da un organismo costituzionale che ha un bilancio pari a circa un miliardo di euro l'anno sembra davvero pochino. Soprattutto, come saranno assegnati i sedici computer ai tantissimi che in questo momento ne hanno bisogno? Si procederà a sorteggio? O saranno premiate le prime sedici chiamate, in pieno stile televendita? Montecitorio poteva fare decisamente di più.