Il giorno successivo al Consiglio europeo in cui il premier Giuseppe Conte ha firmato per il Mes e il Recovery Fund Giorgia Meloni interviene alla Camera dei deputati e si rivolge direttamente al M5s: "Il Pd vuole umiliarvi, votate con noi contro il Fondo salva-Stati". La leader di Fratelli d'Italia va all'attacco e il governo traballa: "Ci sono momenti in cui la storia chiama, ci sono momenti in cui si viene messi di fronte a un bivio e dobbiamo decidere da che parte stare. Noi vi chiediamo di non stare con chi svende l'Italia e di stare con noi".