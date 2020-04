Sara Cunial ai vigili: "Vado alla Camera..." L'ex grillina sanzionata sulla Via del Mare

C'è anche la deputata Sara Cunial, ex Movimento 5 Stelle riparata al Gruppo Misto, tra i tanti italiani fermati e sanzionati mentre sfuggivano alla quarantena per andare al mare. L'ex grillina, originaria di Bassano del Grappa, è stata fermata il giorno di Pasquetta, oggi lunedì 13 aprile, dagli agenti della Polizia di Roma Capitale in uno dei vari posti di blocco sulla via del Mare in direzione Ostia. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto la deputata 40enne avrebbe detto ai vigili che era impegnata in uno spostamento di lavoro dovuto alla sua attività di parlamentare. Giustificazione che non ha convinto gli agenti che le hanno notificato la sanzione prevista per i trasgressori del decreto coronavirus.