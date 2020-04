Conte e lo scontro con Meloni e Salvini, per Casalino è una manna dal cielo

La conferenza stampa con cui ieri Giuseppe Conte ha prolungato il lockdown fino al 3 maggio e soprattutto ha attaccato Matteo Salvini e Giorgia Meloni può essere un punto di svolta per il premier. Lo spin doctor del premier Rocco Casalino, infatti, avrebbe commissionato un sondaggio per rilevare come l'opinione pubblica ha percepito l'intervento televisivo di ieri sera, caratterizzato dall'attacco senza precedenti all'opposizione per difendersi dal pasticcio del Mes. "Nomi e cognomi" scanditi dal pulpito istituzionale che l'emergenza del coronavirus gli ha concesso.

A riportare la notizia è Dagospia che in un flash spiega che l'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello e guru della comunicazione grillina è convinto che la performance del presidente del Consiglio porterà molti consensi. L'avvocato del popolo ci ha preso gusto.