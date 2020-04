In Lombardia c'è l'accordo con il sistema bancario e i sindacati per la cassa integrazione di un milione di cittadini. La Regione più colpita dal coronavirus non può aspettare oltre e scavalca definitivamente il governo Conte. Ad annunciare la cig per i lombardi è il presidente della Regione Attilio Fontana su Facebook: "Se lo Stato non c’è, garantiamo noi" dichiara Fontana.

"Servono fatti, le famiglie lombarde non possono più aspettare - spiega nel video il governatore - Regione Lombardia non aspetta lo Stato e, grazie a un accordo con banche e sindacati, anticipa la cassa integrazione ai lavoratori lombardi. Tra una settimana fino a un milione di cittadini potranno chiedere l’assegno. La Lombardia parla con i fatti".