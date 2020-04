La gaffe sovranista? Rampelli non sta allo scherzo: non faccio giravolte

È sempre sovranista Fabio Rampelli, anche dopo la gaffe dei tweet in inglese. Il deputato di Fratelli d'Italia se la prende per il video de Il Tempo, pungente in modo satirico, e risponde su Twitter: "Ma quale giravolta! Sono contrario all'uso degli anglicismi usati per fare gli splendidi e non farsi capire dagli altri. La lingua è democrazia". E poi lancia una proposta, molto sovranista: "Per farci capire da tutti gli italiani, dobbiamo parlare italiano. Anzi inseriamolo nella Costituzione".

Ma quale giravolta! Sono contrario all'uso degli anglicismi usati per fare gli splendidi e non farsi capire dagli altri. La #lingua è #democrazia.Per farci capire da tutti gli italiani, dobbiamo parlare italiano Anzi inseriamolo nella Costituzione https://t.co/PzhiCArbHN April 4, 2020

Il "SuperPodio... in pillole" pubblicato oggi sul nostro sito ha raccontato la novità social del deputato di FdI che ha iniziato a scrivere sui suoi profili social in inglese. Un svolta probabilmente maturata dopo il successo in molti Paesi europei del suo video in cui toglie la bandiera della Ue dal suo ufficio a Montecitorio. Noi abbiamo fatto notare, però, che lo stesso Rampelli nel 2018 aveva proposto di mettere al bando l'inglese su tutti i documenti ufficiali. Qui di seguito il video della "non-giravolta"...