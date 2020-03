Anche se non l'aveva mai pronunciata davvero, Maria Antonietta è passata alla storia per la celebre frase che le era stata attribuita prima della sua decapitazione da parte dei rivoluzionari francesi: "Non hanno più pane? Che mangino brioches". Giuseppe Conte ieri sera con enfasi si è collegato in diretta con gli italiani per ritagliarsi il suo momento Maria Antonietta. Ma non è arrivato a tanto. Invece delle brioches ha distribuito briciole di pane agli affamati.

Impressionato dai primi assalti ai supermercati - soprattutto al Sud - di chi è restato senza un euro in tasca dopo la serrata in Italia di tutte le attività commerciali, il premier ha stanziato ai comuni un contributo straordinario di 400 milioni di euro per "acquistare buoni spesa, buoni pasto o generi di prima necessità senza procedura di gara". Siccome verranno divisi anche in base alla popolazione dei comuni significa che una città come Roma avrà a disposizione circa 200 mila euro per distribuire quei pasti. Cioè un buono spesa da 100 euro per 2 mila persone, o da 50 euro per 4 mila o da 25 euro per 8 mila. Briciole appunto se si pensa...

