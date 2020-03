"I primi 500.000 euro di Fratelli d'Italia arriveranno all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo". Ad annunciarlo Giorgia Meloni con un post su Facebook in cui spiega che la raccolta fondi nel partito, già a quota mezzo milione di euro, sarà destinata alla città più martoriata in questo momento dai contagi di Covid-19. "Ieri ho deciso di donare la mia indennità di marzo per combattere l'emergenza coronavirus. Ho chiesto a tutti i parlamentari, agli assessori e consiglieri regionali di Fratelli d'Italia di fare altrettanto. Hanno risposto tutti positivamente. Così abbiamo aderito alla raccolta della Fondazione Alleanza Nazionale - in collaborazione con il Secolo d'Italia - e sono fiera di annunciare che dopo 24 ore i primi 500.000 euro arriveranno all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII di Bergamo".