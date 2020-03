Matteo Salvini denuncia la bomba contagi. Migranti e Coronavirus, cosa succede

Matteo Salvini denuncia la bomba contagi che cova nei negozi etnici delle città, dove continuano gli assembramenti nonostante le regole contro il diffondersi del Coronavirus.

"L’emergenza sanitaria vale per tutti, comprese le troppe persone che continuano a stare all’aperto e in gruppo - dichiara il leader della Lega - Servono controlli e rigore, anche per evitare che alcuni esercizi commerciali come i minimarket etnici, con la scusa di vendere prodotti alimentari, di fatto facciano affari offrendo alcolici a centinaia di persone che si raggruppano e non rispettano le regole”. Sottoscrivono la denuncia di Salvini tanti sindaci della Lega.