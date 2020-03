Alla Camera arrivano i dispenser con il gel igienizzante

Un dispenser di gel igienizzante per le mani. È la novità di oggi in diversi locali della Camera per l’emergenza Coronavirus. Il contenitore, in prima battuta, è stato installato con doppie postazioni all’ingresso principale, dove si trovano anche dei fazzoletti monouso, nonché un cartello con la scritta che riporta la raccomandazione del ministero della Salute: «Copri bocca e naso con fazzoletto monouso quando starnutisci o tossisci». I dispenser sono stati installati anche all’ingresso della toilette per gli onorevoli, accanto della porta della barberia, dove deputati e funzionari si fanno barba e capelli. Sopra il dispenser c’è un cartello con la raccomandazione: "Si invita ad utilizzare il distributore di gel igienizzante per le mani". Il gel igienizzante ha preso il posto dei flaconcini di Amuchina, che erano stati messi sui lavandini, sempre all’ingresso, dove sono rimasti i dispenser con il sapone liquido.