Riaprire tutto e far ripartire l'Italia. Matteo Salvini parte alla carica e arriva fino al Colle più alto di Roma. È emergenza Coronavirus e i suoi effetti potrebbero essere devastanti per il paese. Per questo il leader leghista porta al capo dello Stato, Sergio Mattarella, le ricette del suo partito per evitare che il Paese venga inghiottito da una recessione senza fine. L'incontro con il presidente della Repubblica - che non vedeva ufficialmente dal giorno delle consultazioni per la formazione del governo giallorosso - è stato "cordiale", riferiscono fonti di via Bellerio, e non ha affrontato in alcun modo e in nessun passaggio ipotesi di governi alternativi a quello di Giuseppe Conte. Circostanza confermata da entrambi le fonti.

Il leader della Lega è salito al Colle e ha chiesto l'intervento del presidente della Repubblica sull'emergenza Coronavirus. Una serie di proposte economiche, già avanzate negli ultimi giorni, per far uscire il paese dall'isolamento. Nel suo corposo dossier il segretario del Carroccio ha una lista di difficoltà che il mondo produttivo ha chiesto che fossero poste all'attenzione del presidente.

Bisogna "tornare a lavorare, e l'ho detto al presidente della Repubblica, senza scaricare su altri colpe che evidentemente stanno nel manico - spiega Salvini prima di ripartire per Milano -. Ho sottolineato come sia stato vergognoso additare qualche medico, sindaco o amministratore. I medici andrebbero premiati, non indagati. È vergognoso". Per l'ex titolare dell'Interno "chi fa il premier dovrebbe rispondere nel bene e nel male di ciò che fa", ma "prima si vota meglio è, con Conte il Paese affonda. La Lega c'è per accompagnare il paese alle urne e fuori dal pantano". Una frase che mette in evidenza il disegno: tendere la mano in un momento di difficoltà con un esecutivo istituzionale, ma che porti gli italiani dritti alle urne. Infatti, insiste: "Questo governo non può traghettare il Paese fuori dall'emergenza".