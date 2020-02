Coronavirus, Di Maio dichiara guerra agli sciacalli. Punito chi specula su mascherine e gel

«Nel nuovo decreto che stiamo per approvare stiamo per introdurre misure per calmierare alcuni atteggiamenti e abusi che riguardano per esempio la vendita di mascherine e gel disinfettanti. Gli sciacalli che speculano su mascherine e gel saranno puniti duramente». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa con la stampa estera.

«È coinvolto dal contagio lo 0,2% della superficie del Veneto e lo 0,4% del territorio della Lombardia. Stiamo parlando di 40-50 persone su 60 milioni di abitanti. Stiamo parlando di percentuali dello zero virgola». «Nessuno vuole minimizzare, ma sono coinvolti 10 Comuni italiani su 7904», aggiunge il ministro. «Sono coinvolti lo 0,089% dei Comuni italiani. E tutti i casi che stiamo trovando al di fuori di questo raggio sono riconducibili ai due focolai del lombardo-veneto. Anzi, come ci dirà il ministro Speranza, è allo studio la possibilità che i due focolai siano in realtà uno solo», specifica Di Maio.