Luigi Di Maio confonde il latino con l'inglese. E' vero che fa il ministro degli Esteri, però non bisogna mica essere un latinista per sapere che la parola "virus" viene direttamente dal latino e vuol dire semplicemente "veleno".

Nonostante questo, però, il nostro Di Maio tranquillizza la platea (come si sente nel video) e assicura che "ogni Stato membro sta adottando delle misure rispetto alla vicenda e all'emergenza del coronaVAIRUS". Come dire nel dubbio abbondiamo con le vocali. Un po' più hollywoodiano fa sempre bene. Non si sa mai.