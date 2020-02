I numeri li ha fatti, eccome. E la Rai gongola e già vuole convincere Amadeus a tornare all'Ariston anche l'anno prossimo. Se n'è parlato stamattina in conferenza stampa. Insomma, un successo che inevitabilmente apre alle possibilità di un bis: «Non mi sento di prendere impegni qui, mi riservo di parlarne con lui e con l’ad Fabrizio Salini - apre il direttore di Rai1 Stefano Coletta - Il lavoro fatto sulla selezione delle canzoni è un buonissimo lavoro che mi piacerebbe possa essere ripetuto».

Per ora «del futuro non abbiamo parlato, ma io posso oggi dire che ha vinto la grande serietà, il grande rigore di Amadeus, tutti segni che cooperano per far andare bene le cose». Più cauto il diretto interessato: « Sanremo non è ancora finito, la soddisfazione è offrire uno spettacolo che il pubblico fuori possa apprezzare».