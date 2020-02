Open Arms, nuovo attacco a Matteo Salvini: "Arrivata un'altra richiesta di processo"

Nuovo attacco a Salvini. “Mi è arrivata un’altra richiesta di processo perché ad agosto ho bloccato lo sbarco di clandestini dalla nave di una Ong spagnola. Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Il caso è quello della Open Arms.

Per approfondire leggi anche: Il vero sequestro dei migranti

E il leader della Lega parla anche dei numeri degli sbarchi. “Più di sei volte gli sbarchi registrati nello stesso mese di un anno fa: a gennaio 2019 gli immigrati arrivati in Italia furono 202, a gennaio 2020 ben 1.275. È il governo dei porti aperti e delle tasse, che non ha consenso popolare ma ora pensa di cancellare i Decreti sicurezza e vuole la sanatoria per migliaia di immigrati. Salveremo l’Italia da questi incapaci”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.