Ciclone Maria Elena Boschi contro Conte e Pd

Maria Elena Boschi ne ha per tutti. Prima parla del presidente del Consiglio Conte, da cui, dice, «ci aspettiamo il rilancio dell’azione di governo». Poi si sofferma sul Pd: «Per noi, a differenza di Zingaretti, non è Conte il riferimento dei progressisti e riformisti del nostro Paese». Ma la partita più complicata resta quella sulla prescrizione. «Abbiamo dato alla maggioranza e al governo una settimana, 10 giorni, per trovare un accordo per superare la riforma Bonafede-Salvini, che è ingiusta. Se però in questo tempo non si dovesse riuscire, abbiamo una proposta di Italia viva, di Annibali: sospendere la riforma Bonafede e prenderci la possibilità di approvare una riforma del processo penale per avere tempi più rapidi».