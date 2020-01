George Soros tifa per le Sardine

Attacchi al presidente Usa, Donald Trump, "un dittatore", all'endorsement per le Sardine italiane. George Soros, a quasi novanta anni nella serata della sua Open Society Foundation a margine del Forum di Davos non molla la presa nella sua battaglia pro-immigrazione. "In Italia le sardine sono più degli squali e sono destinate a vincere", ha detto il miliardario ungherese naturalizzato americano.

"Sono giunto a questa conclusione quando ho saputo di questo movimento spontaneo di giovani che si sono rivoltati contro Matteo Salvini, potenziale dittatore italiano", ha affermato. "Questo mi porta a concludere che oggi i giovani possono aver trovato un modo di confrontarsi con la dittatura nazionalista". Per Soros le Sardine sono la variante italiana di una rivolta globale che ha visto l'apice a Hong Kong.