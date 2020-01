Il governo vuole un mese di congedo parentale per i papà

Il congedo parentale dei padri dopo la nascita di un figlio potrebbe diventare di un mese. Sul progetto è al lavoro un gruppo del governo guidato dalla ministra al Lavoro e alle politiche sociali Nunzia Catalfo con l'apporto della senatrice Pd Francesca Puglisi, sottosegretaria con delega alle Pari opportunità nel dicastero.

L'idea è aumentare da 5 a 6 mesi la maternità, portando a un mese il congedo parentale del padre che la legge di bilancio aveva stabilito in sette giorni. In sintesi, il 20% del tempo a disposizione (6 mesi) dovrà essere usato dal padre e non potrà essere trasferito alla madre. Misura, questa, che tenderebbe a favorire la condivisione degli obblighi familiari. Il gruppo di lavoro ministeriale, dopo aver sentito tecnici ed esperti, realizzerà un testo che sarà proposto nella prossima legge di bilancio.