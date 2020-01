Luigi Di Maio nel mirino. Ma non molla

Malgrado le dichiarazioni di rito di sostegno, è una fase decisamente travagliata per il Movimento cinque stelle e per la leadership di Luigi Di Maio che viene messa in discussione, sempre più nel mirino dei suoi detrattori. Lo staff del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale smentisce, ieri, di buon mattino, eventuali passi indietro da parte del diretto interessato, da consumarsi già nel mese di gennaio, rilanciati da “il Fatto Quotidiano”.

“Una narrazione, con tanto di fantomatica data delle dimissioni, che appare decisamente surreale”, la presa di posizione dei collaboratori più vicini al capo politico pentastellato, che parlano di “falso retroscena quando lo stesso Di Maio in queste ore è impegnato in importanti dossier di politica estera, come la Libia, di forte interessa nazionale e che interessano la sicurezza del nostro Paese”. Dichiarazioni che non servono a placare le tensioni. D’altra parte, le...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI