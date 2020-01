C'è cascato più di uno quando ha visto il doodle del 10 gennaio. Ma non c'entrava affatto il capo del M5s. Però per lunga parte della giornata militanti e simpatizzanti l'illusione l'hanno avuta e pure postata sui social: Google celebra Luigi di Maio mettendo un disegno che lo ritrae sopra la stringa di ricerca. Epic fail: l'immagine che in effetti assomigliava un pizzico a quella del ministro degli Esteri italiano, era invece quella del poeta cileno Vicente Huidobro, nato a Santiago del Cile proprio il 10 gennaio del lontano 1893. Certo in Italia le sue opere non sono conosciutissime, e nemmeno le sue rare immagini. Ma potere pensare a un omaggio mondiale del leader grillino era davvero un po' troppo. E dopo i primi tweet di gioia, sono inevitabilmente arrivati quelli degli sfottò, anche pesanti...