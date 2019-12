Lorenzo Fioramonti passa al gruppo Misto, ennesimo partitino in vista

Lorenzo Fioramonti passa al gruppo Misto, ulteriore step verso l'ennesimo partitino stavolta per intercettare i grillini ribelli. "Il Movimento 5 Stelle mi ha deluso molto. So che esiste un senso di delusione profondo, più diffuso di quanto si voglia far credere", scrive nel suo post su Facebook di addio ai Cinque stelle l'ex ministro dell'Istruzione.

"È come se quei valori di trasparenza, democrazia interna e vocazione ambientalista che ne hanno animato la nascita si fossero persi nella pura amministrazione, sempre più verticistica, dello status quo. Eppure sono quelli i valori che lo hanno reso essenziale nell'evoluzione politica del nostro Paese e che io non posso rinnegare", aggiunge.

Intanto iniziano le piccole grandi manovre tra delusi e cacciati dai 5Stelle. Per Fioramonti si parla di un gruppo autonomo con una trentina di parlamentari dell'ala contro Luigi Di Maio.