Pierluigi Boschi andrà a processo per i fatti di Banca Etruria insieme ad altri 13 ex dirigenti dell'istituto di credito toscano. La procura di Arezzo ha citato a giudizio per il reato di bancarotta colposa ex dirigenti e membri dell'ultimo cda di Banca Etruria tra cui il padre dell'ex ministro Maria Elena Boschi, oggi deputata di Italia Viva.

Il filone dell'inchiesta riguarda alcune consulenze per trovare un partner alla banca e decisive per il crac. Filone autonomo rispetto al maxi-processo per bancarotta già in corso e per cui sono imputati 25 persone.