Carlo Calenda, bagno estremo al mare. Cosa fa per raccattare voti

A metà strada tra Benito Mussolini e Mister Ok, Carlo Calenda si lancia nella sfida della fine dell'anno. Il leader di Azione ha pubblicato su Twitter una foto che lo ritrae mentre fa il bagno nelle acque gelide del mare vicino Roma.

"Gli anni passano ma il fisico regge. Ringraziate l’incapacità (credo intenzionale, leggi velo pietoso) di mio figlio nel fare le foto", twitta l'ex ministro postando la foto che lo vede irriconoscibile perché in controluce. Gli utenti non mettono in dubbio lo scatto, ma scherzano sulla sfida di coraggio di Calenda: "Il prossimo Mister OK per il tuffo del Capodanno Sempre se il fisico regge eh...", "Una botta alla Salvini!", "Se al posto tuo c'era la Ferragni avresti preso un milione di like", qualche commento sui social. Che non dimenticano lo storico scatto vagamente kitsch con un cingo per sfidare i bagni sovranisti di Matteo Salvini.