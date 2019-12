La questione era urgente e il processo grillino all'ormai ex ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti troppo "pericoloso" per il Governo. Così il premier Giuseppe Conte ha moltiplicato le poltrone della sua squadra: al posto di Fioramonti sono arrivati due ministri. Alla Pubblica Istruzione la sottosegretaria Lucia Azzolina e all'Università e ricerca scientifica Gaetano Manfredi, presidente della Conferenza dei rettori (CRUI).

Mentre c'è ancora tensione per l'ipotesi mini-scissione nel M5S dopo l'addio del ministro il presidente del Consiglio trova in tempi rapidissimi i sostituti raddoppiando la poltrona. "Ringrazio il ministro Fioramonti" dichiara il premier nella tradizionale conferenza stampa di fine anno a villa Madama. "Dobbiamo fare dei passi avanti per la ricerca e l’università e non è vero che non ne abbiamo fatti - sottolinea - Abbiamo lanciato l’agenzia per la ricerca. Dobbiamo fare di più, rilanciare un piano straordinario per i ricercatori, incrementare i fondi per il diritto allo studio".