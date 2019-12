I soldi che mancano? Quelli che Fioramonti non ridà al M5S

Ci sono due modi per leggere le dimissioni dell'ormai ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti. La prima è quella "nobile" del ministro che squarcia quel muro gommoso di disattenzione verso la scuola e la ricerca. «Il governo ha avuto poco coraggio», ha commentato Fioramonti sulla sua pagina Facebook, richiamando la facilità con cui si trovano soldi e finanziamenti per cose che interessano altri. Del resto lui lo aveva promesso: «Senza soldi mi dimetterò». E così ha fatto attirando a sé il plauso del mondo progressista e anche un po’ radical chic cui tante volte aveva strizzato l’occhio. Ci sta.

C’è però una seconda chiave di lettura, un pochino più venale, per capire il "caso Fioramonti", che solo aprendo il sito "TiRendiconto.it" si può mettere compiutamente a fuoco. E lì si capiscono tante cose, sulle prossime mosse che capiteranno in parlamento nella maggioranza. "TiRendiconto.it" è il sito che fotografa la situazione delle rendicontazioni e quindi delle restituzioni dei portavoce pentastellati: si tratta di un tema molto identitario per il Movimento, molto sentito tra gli attivisti, che non a caso punzecchiano il ritardatari specie quelli cronici. Il mio amico Fabio Chiodini sta diventando un incubo per molti di costoro. La base infatti ribolle per scarso nerbo sul programma e alto attaccamento ai soldi.

Cosa c'entra Fioramonti con tutto questo? Facile: l’ex ministro fra non molto rischia di diventare anche un ex parlamentare in quota Cinquestelle perché da gennaio non rendiconta quindi non restituisce nulla. Zero assoluto. In poche parole...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI