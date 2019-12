La Camera vota la fiducia. Raffica di microtasse, la manovra diventa legge

La Camera dei deputati ha dato l’ok alla fiducia posta dal governo sulla Manovra. La legge di bilancio passa con 334 sì, 232 no e quattro astenuti. L’ok finale al provvedimento - già approvato dal Senato - arriverà nelle prossime ore. La manovra prevede quasi 24 miliardi di euro per la sterilizzazione della clausola di salvaguardia sull’Iva, 25 per i Comuni, 4,24 per il Green New Deal. Tra le altre misure la plastic tax (che però entrerà in vigore solo a metà 2020 e renderà meno di quanto previsto inizialmente, poco più di un miliardo in tre anni), 3 miliardi per il taglio del cuneo fiscale che dovrebbe portare 500 euro in più in busta paga ai redditi più bassi, l’abolizione del superticket sanitario, il rifinanziamento del fondo per la famiglia, un miliardo di credito d’imposta 4.0 e il rifinanziamento del bonus cultura.

Per approfondire leggi anche: La manovra finisce in rissa

Anche dopo il passaggio in Senato sono rimasti i due pilastri della scorsa manovra, appunto reddito di cittadinanza e quota 100 ed è rimasta la sugar tax, ma solo a partire da ottobre 2020, mentre la plastic tax costerà 45 centesimi al chilo e comprenderà anche il tetrapak. Cresce infine "la tassa sulla fortuna", ovvero da vincite alle lotterie, mentre salgono le accise sui carburanti (303 milioni nel 2021, 651 milioni nel 2022 e 132 milioni nel 2023 a meno di sterilizzazione della clausola di salvaguardia dal prossimo anno).