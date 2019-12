Salvini spara a zero contro i giudici sul caso Gregoretti: "Arrestateci tutti"

"Processare chi ha difeso l'onore, la dignità e la sicurezza del nostro Paese è folle". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini al congresso della Lega a Milano facendo riferimento alla vicenda Gregoretti. "Propongo una autodenuncia di massa per chi difende il nostro Paese", ha aggiunto Salvini che ha invitato i delegati ad alzarsi in piedi se approvavano la sua mozione. Tutti i presenti in sala gli hanno tributato una standing ovation.

"Invito i giudici a cercare un'aula abbastanza grade per processare un intero popolo", ha aggiunto Salvini. E ancora "Sono orgoglioso delle nostre radici, ma un movimento che guarda solo al passato è morto".