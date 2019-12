Mara Carfagna lancia la sua "Voce libera"

L’assetto organizzativo è quasi pronto: si articolerà in un "direttivo", un "esecutivo" più ristretto e un comitato scientifico. Mara Carfagna si prepara a lanciare la sua associazione "Voce Libera", che debutterà ufficialmente il 20 dicembre in una conferenza stampa.

Tra i "soci costituenti" della nuova creatura politica, oltre alla Carfagna, ci sono i deputati campani di Fi, Paolo Russo e Gigi Casciello, il parlamentare Maurizio Carrara; il responsabile enti locali del partito, Marcello Fiori, l’ex governatrice del Lazio, Renata Polverini, i senatori Massimo Mallegni, Barbara Masini. Nei giorni scorsi si sono dati appuntamento davanti a un notaio romano per firmare l’atto di nascita dell’associazione.

L'appuntamento è per venerdì 20 dicembre alle 12 nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio in via de Burrò 147 a Roma.