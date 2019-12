Spuntano i manifesti abusivi col volto di Conte. Il mistero invade i muri di mezza Italia

Manifesti abusivi con la faccia di Giuseppe Conte spuntano in mezza Italia. Sono apparsi come funghi a Palermo, Grosseto, Torino e Pavia. Sotto la scritta: "Pensa come vuoi ma pensa come noi". Al momento non si conoscono gli autori dei manifesti-fake. L'unico indizio è un occhio, simbolo di un fantomatico Ministero della Verità che ricorda uno dei quattro ministeri dell'orwelliano stato immaginario di Oceania.

E nei giorni scorsi altri manifesti analoghi ma con la faccia della Boldrini sono stati affissi a Roma, Alba, Udine, Bologna, Macerata, termoli, Brescia, Trieste, Ascoli e Cuneo. Anche in questo caso sul manifesto c'era la scritta "Pensa come vuoi ma pensa come noi", lo stesso logo del fantomatico Ministero della verità e la citazione "Gli immigrati ci offrono uno stile di vita che presto sarà molto diffuso tra tutti noi". Chi si nasconde dietro i manifesti. Il giallo prosegue.