Le Sardine sbarcano a Roma: così apparecchiano il partito

I fondatori del movimento delle Sardine si sono presentati a Roma con una conferenza stampa alla vigilia della grande manifestazione nella capitale in piazza San Giovanni. Mattia Santori e Stephen Ogongo hanno spiegato la posizione del movimento.

"Essendo a favore della democrazia, siamo antifascisti, essendo a favore dell'uguaglianza sia anti intolleranti, essendo a favore della diversità di genere siamo anti omofobi. Nello stesso cappello ci sono tante battaglie diverse - ha detto Mattia Sartori -. Non vogliamo sostituirci ai partiti o alle associazioni, cerchiamo di essere un corpo intermedio contro i pericoli più grossi che interessano tutti".



"Per un po' di tempo si è pensato che non c'era più la speranza, che il razzismo era un comportamento socialmente accettato, perchè qualcuno è riuscito a sdoganare la peggior forma di razzismo in questo paese e la ha legittimata. Siamo arrivati al punto che ci sono persone che si dichiarano apertamente razziste e ne sono orgogliose - ha aggiunto Stephen Ogongo -. Siamo solo all'inizio, un mese fa le sardine non esistevano non si sa che piega prenderà. La cosa più importante in questa fase è risvegliare le coscienze".