Corrado Formigli, replica a Matteo Renzi: violenza social. Così lo stende a Piazza Pulita

Un quarto d'ora di editoriale che è un bagno di sangue per Matteo Renzi. Corrado Formigli a Piazza Pulita ha replicato al segretario di Italia Viva e alla polemica sulla privacy dopo l'aspro confronto in diretta, proprio nella trasmissione di La7., Nel corso dell'intervista Formigli aveva incalzato Renzi sulla fondazione Open e sul prestito che ha per permesso a Renzi di acquistare la famosa villa di Firenze. Ai fan dell'ex Rottamatore non è piaciuto vedere il loro leader spinto all'angolo e così alcuni hanno cominciato a far girare sui social foto della casa di Formigli.

Il giornalista ha replicato denunciando "un atto squadrista" e ribadendo in studio "alcune considerazioni" in cui punta il dito contro "la violenza social dei partiti" soprattutto quando colpisce chi, per mestiere, fa domande.